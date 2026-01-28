На пляже в Румынии обнаружена морская мина

Фото: Digi24

В Румынии в районе военного полигона Мидия была обнаружена морская мина. Об этом в среду, 28 января, сообщает Digi24 со ссылкой на Министерство национальной обороны страны (MApN).



По данным ведомства, около 10:05 военнослужащие полигона Мидия заметили на пляже перед территорией объекта морскую мину, застрявшую у береговой линии. После обнаружения опасного предмета район был немедленно оцеплен.

«Периметр был изолирован при поддержке Инспектората полиции уезда Констанца, после чего была применена оперативная процедура, предусмотренная для подобных ситуаций», — заявили в MApN.



На место прибыли группа водолазов-саперов из 39-го водолазного центра по подводному разминированию.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что румынские военные уничтожили дрейфующий дрон Sea Baby в Черном море.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»