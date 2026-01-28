Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Харьковской области погиб офицер ГСЧС при выполнении задания
28 января 2026, 15:45

В Харьковской области погиб офицер ГСЧС при выполнении задания

В Харьковской области погиб офицер ГСЧС при выполнении задания

В Харьковской области во время выполнения служебного задания погиб офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины — капитан службы гражданской защиты Иван Серый. Об этом сообщили в МВД.

Гибель спасателя произошла в результате детонации вражеского боеприпаса. Ивану Серому было 35 лет. Почти 14 лет он посвятил службе в ГСЧС, выполняя задачи в условиях повышенной опасности и спасая жизни мирных жителей.

«Коллеги и представители местной власти отмечают его мужество, профессионализм и преданность делу. У погибшего остались родители и 10-летний сын», — говорится в сообщении.

