В Харьковской области погиб офицер ГСЧС при выполнении задания

В Харьковской области во время выполнения служебного задания погиб офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины — капитан службы гражданской защиты Иван Серый. Об этом сообщили в МВД.



Гибель спасателя произошла в результате детонации вражеского боеприпаса. Ивану Серому было 35 лет. Почти 14 лет он посвятил службе в ГСЧС, выполняя задачи в условиях повышенной опасности и спасая жизни мирных жителей.



«Коллеги и представители местной власти отмечают его мужество, профессионализм и преданность делу. У погибшего остались родители и 10-летний сын», — говорится в сообщении.