Силы обороны Украины опровергли заявления РФ об «уличных боях» в Кутьковке

Удары дронов ВСУ по малочисленным группам ВС РФ, которые проникли в Кутьковку.

16-й армейский корпус Сил обороны Украины опроверг заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении «уличных боев» и «зачистке» в селе Кутьковка, расположенном к северу от Купянска.



В корпусе отмечают, что российским подразделениям не удалось закрепиться в населенном пункте. По данным украинской стороны, противник действует малыми пехотными группами, пытаясь проникнуть в село, однако такие попытки своевременно выявляются и пресекаются.







В районе Кутьковки работают подразделения 151-й механизированной бригады, которые уничтожают отдельные группы российских военных, пытавшихся укрыться в застройке.



«Противник пытался скрыться в Кутьковке. Небольшие пешие группы по 2–3 человека, которые добрались до населенного пункта и пытались спрятаться, были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Карта DeepState о продвижении ВС РФ в сторону Кутьковки на 26 января 2026 года.

При этом на карте аналитического проекта DeepState по состоянию на данный момент не зафиксировано устойчивого присутствия подразделений ВС РФ в Кутьковке — населенный пункт не отмечен ни как оккупированный, ни как находящийся в «серой зоне».

Ранее Валерий Герасимов заявлял о якобы «захвате» Купянска-Узлового, назвав населенный пункт «городом», несмотря на то что он имеет статус поселка.