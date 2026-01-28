В ОВА рассказали, сколько домов с начала полномасштабной войны разрушены на Донетчине

Бахмут. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

В Донецкой области с 2014 по 2022 год общее количество разрушенных домов составляло 14 656. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военной администрации Юрий Винокуров.



По его словам, с 2022 по 2025 год разрушены 142 тысячи домов.



«В зоне боевых действий большое количество разрушений», – сказал Винокуров.

Напомним, что 28 января армия РФ из РСЗО «Ураган» обстреляла город Краматорск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и линии электропередач.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко