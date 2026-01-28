Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ОВА рассказали, сколько домов с начала полномасштабной войны разрушены на Донетчине
28 января 2026, 16:52

В ОВА рассказали, сколько домов с начала полномасштабной войны разрушены на Донетчине

Бахмут. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ Бахмут. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

В Донецкой области с 2014 по 2022 год общее количество разрушенных домов составляло 14 656. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военной администрации Юрий Винокуров.

По его словам, с 2022 по 2025 год разрушены 142 тысячи домов.

«В зоне боевых действий большое количество разрушений», – сказал Винокуров.

Напомним, что 28 января армия РФ из РСЗО «Ураган» обстреляла город Краматорск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и линии электропередач.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Юрий Винокуров
Места
Донецкая область
Прочее
Война Разрушенные дома
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
все новости
17:20
«Шахед» пролетел над автомобилями на трассе возле Днепра — видео
17:12
СБУ и Нацполиция задержали трех диверсантов-поджигателей
16:58
Украина получит от Германии мобильные теплоэлектростанции
16:52
В ОВА рассказали, сколько домов с начала полномасштабной войны разрушены на Донетчине
16:39
Киев и Будапешт обменялись дипломатическими вызовами послов
16:36
Силы обороны Украины опровергли заявления РФ об «уличных боях» в Кутьковке
15:56
На пляже в Румынии обнаружена морская мина
15:52
Армия РФ из «Урагана» обстреляла Краматорск: повреждены дома и линии электропередач
15:45
В Харьковской области погиб офицер ГСЧС при выполнении задания
15:40
В оккупированном Донецке загорелся трамвай с пассажирами
15:27
Фицо назвал ложью сообщение о «шоке» от психологического состояния Трампа
14:46
На Донетчине ситуация вокруг Дроновки осложняется: российская армия накапливает силы для штурма – ВСУ
14:14
Стало известно, сколько прошло времени между производством Х-101 и ударами по Украине
13:23
Премьер Словакии заявил, что Трамп «не в своём уме» — СМИ
12:42
ВСУ поразили сосредоточение живой силы и склад боеприпасов россиян на оккупированном Донбассе
12:35
Удар «Шахеда» по Белогородке: погибли родители 4-летней девочки
12:19
Российские войска пытаются и проникнуть в Лиман, и обойти город – ВСУ
12:08
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в российской Воронежской области
11:44
Украинский дрон уничтожил штурмовую группу РФ под Гуляйполем
11:16
Российские войска обстреляли энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
10:58
«Шахеды» ночью атаковали Одессу: поврежден Свято-Успенский монастырь и возникли пожары, ранены три человека
10:32
Россия ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: есть раненые, около 700 домов без отопления
10:30
Дроны «Альфы» СБУ уничтожили 15 самолетов РФ
10:27
Оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области: в ОВА показали последствия
10:08
Армия РФ сбросила на Краматорск авиабомбы: есть повреждения
09:53
Воронежскую область РФ атаковали дроны: в районе нефтебазы пожар
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
09:28
Российская армия из РСЗО ударила по Запорожью: повреждены многоэтажки и сгорели авто, ранены четыре человека
09:14
Россия атаковала Украину ракетой и дронами: ПВО сбила более 100 целей
все новости
ВИДЕО
Удары дронов ВСУ по малочисленным группам ВС РФ, которые проникли в Кутьковку. Силы обороны Украины опровергли заявления РФ об «уличных боях» в Кутьковке
28 января, 16:36
Ситуация в районе Дроновки. Фото: карта DeepState На Донетчине ситуация вокруг Дроновки осложняется: российская армия накапливает силы для штурма – ВСУ
28 января, 14:46
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС «Шахеды» ночью атаковали Одессу: поврежден Свято-Успенский монастырь и возникли пожары, ранены три человека
28 января, 10:58
Удары по самолетам ВС РФ от СБУ. Дроны «Альфы» СБУ уничтожили 15 самолетов РФ
28 января, 10:30
В Воронежской области взрывы. Иллюстративное фото Воронежскую область РФ атаковали дроны: в районе нефтебазы пожар
28 января, 09:53
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Российская армия из РСЗО ударила по Запорожью: повреждены многоэтажки и сгорели авто, ранены четыре человека
28 января, 09:28

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор