В ОВА рассказали, сколько домов с начала полномасштабной войны разрушены на Донетчине

В Донецкой области с 2014 по 2022 год общее количество разрушенных домов составляло 14 656. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военной администрации Юрий Винокуров.
По его словам, с 2022 по 2025 год разрушены 142 тысячи домов.
«В зоне боевых действий большое количество разрушений», – сказал Винокуров.
Напомним, что 28 января армия РФ из РСЗО «Ураган» обстреляла город Краматорск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и линии электропередач.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко