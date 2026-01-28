СБУ и Нацполиция задержали трех диверсантов-поджигателей

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала трех поджигателей, которые по заданию российских спецслужб совершали поджоги в разных регионах страны.



В Кропивницком 19-летний местный житель пытался поджечь здание одной из райрад областного центра. Сотрудники СБУ задержали его у входа в муниципальное учреждение, где он успел облить двери бензином из 10-литровой канистры.



Следствие установило, что юноша был завербован российскими спецслужбами через сайт знакомств. Там с ним связалась «девушка», которая сразу предложила встретиться. Однако вместо свидания он получил сообщение в мессенджере о том, что его «знакомую» якобы похитили, а для ее «освобождения» он должен поджечь здание райсовета.



По аналогичной схеме ФСБ завербовала еще одного жителя областного центра — 21-летнего безработного. По заданию кураторов он попытался уничтожить путем поджога местное отделение «Укрпошты». Контрразведка СБУ задержала его непосредственно на месте преступления, когда подозреваемый облил бензином и поджег входные двери и оконный ролет госучреждения.



В Черновцах правоохранители разоблачили 24-летнего гражданина одной из стран Ближнего Востока, который пытался вывести из строя технологическое оборудование опорной электроподстанции. Для совершения поджога он использовал около пяти литров бензина, вылив его возле оборудования и пытаясь поджечь. Иностранца задержали во время попытки совершения преступления.



Всем троим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины — «диверсия, совершенная в условиях военного положения» и «умышленное уничтожение имущества путем поджога». Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»