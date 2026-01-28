«Шахед» пролетел над автомобилями на трассе возле Днепра — видео

БПЛА РФ пролетает над одной из трасс вблизи Днепра.

На одной из трасс вблизи Днепра российский беспилотник типа «Шахед» совершил полёт на предельно низкой высоте — фактически над крышами движущихся автомобилей. Видео опасного инцидента было опубликовано в украинских пабликах и Telegram-каналах.



На кадрах видно, как дрон движется непосредственно над проезжей частью, создавая реальную угрозу для гражданского транспорта. Подобная тактика может указывать на попытку противника обойти средства противовоздушной обороны за счёт полёта на минимальной высоте.



Ранее сообщалось, что российский беспилотник БМ-35, предположительно оснащённый терминалом Starlink, впервые достиг Днепра. Позже в открытом доступе появились детальные данные о маршрутах полётов управляемых БПЛА типа БМ-35, оборудованных камерами наблюдения.



По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российские войска задействовали для ударов по Украине 7 915 дронов-камикадзе различных типов.