CSIS: российская армия не смогла захватить Часов Яр за два года
28 января 2026, 19:37

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в своем ежегодном докладе констатирует: российская армия демонстрирует рекордно медленные темпы наступления в Украине — самые низкие более чем за 100 лет современной военной истории.

По оценкам экспертов, при огромных потерях — около 35 тысяч человек ежемесячно — российские войска захватили лишь 0,8% территории Украины в 2023 году (4,8 тыс. кв км) и 0,6% — в 2024-м (3,6 тыс. кв км).

Некоторые операции развиваются с крайне низкой скоростью. Так, наступление на Часов Яр, начавшееся в феврале 2024 года, продвигается всего на 15 метров в день: за почти два года войска прошли лишь 10 км и так и не захватили город полностью.

В Купянске продвижение с ноября 2024 года составило 23 метра в день, а в направлении Покровска — около 70 метров в день. CSIS подчеркивает, что минимальные территориальные достижения сопровождаются колоссальными потерями.

С февраля 2022-го по декабрь 2025-го потери России оцениваются в 1,2 млн человек, включая до 325 тысяч убитых. Украинская армия за это время потеряла около 600 тысяч человек, из которых примерно 140 тысяч — убитые.

Доклад отмечает, что за два последних года российская армия практически не получила новых территориальных приобретений. В первые недели вторжения РФ захватила 115 тыс. кв км, но к весне 2022 года уже потеряла 35 тыс. кв км, а к ноябрю ВСУ освободили в общей сложности 75 тыс. кв км.

Сейчас Россия контролирует около 120 тыс. кв км — примерно 20% территории Украины, включая Крым и части Донбасса, находившиеся под контролем Москвы до 2022 года.

Эксперты CSIS заключают, что стратегия Кремля ориентирована на истощение: российское руководство готово к высоким потерям, надеясь в долгосрочной перспективе ослабить украинскую армию и общество.

Напомним, на Донетчине ситуация вокруг Дроновки осложняется: российская армия накапливает силы для штурма.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

@novosti.dn.ua

