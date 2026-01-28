Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ начала серийно оснащать ударные дроны Starlink
28 января 2026, 21:03

РФ начала серийно оснащать ударные дроны Starlink

Фрагменты российского БПЛА после падения Фрагменты российского БПЛА после падения

Россия начала серийно интегрировать терминалы Starlink в свои ударные беспилотники, включая «Шахед», «Гербера», БМ-35 и «Молния». Об этом публично заявил общественный деятель и волонтер Павел Кощук.

По его словам, речь идет не об экспериментальных решениях, а о промышленной интеграции: в обломках сбитых дронов фиксируются уже встроенные терминалы, а не временные конструкции.

Это свидетельствует о том, что противник инвестирует в технологию не менее полугода, а крупные партии таких БПЛА уже готовятся к применению. Использование спутниковой связи обеспечивает дронам устойчивое управление на больших дистанциях и снижает эффективность средств радиоэлектронной борьбы.

Такие беспилотники практически не имеют ограничений по дальности и способны поражать подвижные цели, что создает угрозу военной логистике по всей Украине. GNSS-подавление против них, по оценкам специалистов, не дает ожидаемого эффекта, а мобильные группы ПВО могут прикрывать лишь отдельные объекты.

Павел Кощук считает, что у Украины есть ограниченное время — около полугода —до масштабирования этих систем и доведения автономного наведения до стабильной работы.

В качестве одного из решений он предлагает ограничить работу Starlink в глубине подконтрольной территории, сохранив связь в прифронтовой зоне, где она критически важна, а в тылу использовать LTE и альтернативные каналы.

Подробнее смотрите в авторском видеоматериале журналистов «Новостей Донбасса»

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что российский беспилотник БМ-35 на Starlink впервые долетел до Днепра.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
Starlink российские беспилотники российские технологии
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
все новости
22:56
DeepState: РФ продвигается в Донецкой и Запорожской областях
22:20
Гражданское авто уничтожено дроном на трассе под Павлоградом
21:43
Бои за Днепр и Киев — не вопрос ближайших лет: заявление командира полка
21:03
РФ начала серийно оснащать ударные дроны Starlink
20:33
Z-блогер объяснил падение российских бомб в Белгородской области
19:37
CSIS: российская армия не смогла захватить Часов Яр за два года
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
18:00
Воинский учет без ТЦК и медосмотра стал доступен в «Резерв+»
17:20
«Шахед» пролетел над автомобилями на трассе возле Днепра — видео
17:12
СБУ и Нацполиция задержали трех диверсантов-поджигателей
16:58
Украина получит от Германии мобильные теплоэлектростанции
16:52
В ОВА рассказали, сколько домов с начала полномасштабной войны разрушены на Донетчине
16:39
Киев и Будапешт обменялись дипломатическими вызовами послов
16:36
Силы обороны Украины опровергли заявления РФ об «уличных боях» в Кутьковке
15:56
На пляже в Румынии обнаружена морская мина
15:52
Армия РФ из «Урагана» обстреляла Краматорск: повреждены дома и линии электропередач
15:45
В Харьковской области погиб офицер ГСЧС при выполнении задания
15:40
В оккупированном Донецке загорелся трамвай с пассажирами
15:27
Фицо назвал ложью сообщение о «шоке» от психологического состояния Трампа
14:46
На Донетчине ситуация вокруг Дроновки осложняется: российская армия накапливает силы для штурма – ВСУ
14:14
Стало известно, сколько прошло времени между производством Х-101 и ударами по Украине
13:23
Премьер Словакии заявил, что Трамп «не в своём уме» — СМИ
12:42
ВСУ поразили сосредоточение живой силы и склад боеприпасов россиян на оккупированном Донбассе
12:35
Удар «Шахеда» по Белогородке: погибли родители 4-летней девочки
12:19
Российские войска пытаются и проникнуть в Лиман, и обойти город – ВСУ
12:08
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в российской Воронежской области
11:44
Украинский дрон уничтожил штурмовую группу РФ под Гуляйполем
11:16
Российские войска обстреляли энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
все новости
ВИДЕО
Дрон на Днепропетровской трассе Гражданское авто уничтожено дроном на трассе под Павлоградом
28 января, 22:20
Последствия российского удара по Запорожью 28 января 2026 года Бои за Днепр и Киев — не вопрос ближайших лет: заявление командира полка
28 января, 21:43
Фрагменты российского БПЛА после падения РФ начала серийно оснащать ударные дроны Starlink
28 января, 21:03
Место сброса российской авиабомбы в Белгороде. Фото: ASTRA Z-блогер объяснил падение российских бомб в Белгородской области
28 января, 20:33
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
28 января, 18:47
БПЛА РФ пролетает над одной из трасс вблизи Днепра. «Шахед» пролетел над автомобилями на трассе возле Днепра — видео
28 января, 17:20

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор