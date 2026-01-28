РФ начала серийно оснащать ударные дроны Starlink

Фрагменты российского БПЛА после падения

Россия начала серийно интегрировать терминалы Starlink в свои ударные беспилотники, включая «Шахед», «Гербера», БМ-35 и «Молния». Об этом публично заявил общественный деятель и волонтер Павел Кощук.



По его словам, речь идет не об экспериментальных решениях, а о промышленной интеграции: в обломках сбитых дронов фиксируются уже встроенные терминалы, а не временные конструкции.

Это свидетельствует о том, что противник инвестирует в технологию не менее полугода, а крупные партии таких БПЛА уже готовятся к применению. Использование спутниковой связи обеспечивает дронам устойчивое управление на больших дистанциях и снижает эффективность средств радиоэлектронной борьбы.



Такие беспилотники практически не имеют ограничений по дальности и способны поражать подвижные цели, что создает угрозу военной логистике по всей Украине. GNSS-подавление против них, по оценкам специалистов, не дает ожидаемого эффекта, а мобильные группы ПВО могут прикрывать лишь отдельные объекты.



Павел Кощук считает, что у Украины есть ограниченное время — около полугода —до масштабирования этих систем и доведения автономного наведения до стабильной работы.

В качестве одного из решений он предлагает ограничить работу Starlink в глубине подконтрольной территории, сохранив связь в прифронтовой зоне, где она критически важна, а в тылу использовать LTE и альтернативные каналы.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»