Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что возможные бои за Днепр и Киев не относятся к текущему этапу конфликта и рассматриваются в перспективе ближайших 20—30 лет.



По его словам, речь идет не о конкретных планах, а о стратегическом понимании развития войны. Говоря о Запорожье, Филатов отметил, что сценарий боевых действий за город полностью исключать нельзя, однако подчеркнул: в 2026 году ожидать таких событий не стоит.



Он дал понять, что на ближайшую перспективу подобные риски не являются приоритетными. Эксперты отмечают, что подобные заявления отражают восприятие конфликта как затяжного и многослойного.



Оценки, рассчитанные на десятилетия вперед, указывают на осознание войны как долгосрочного противостояния с возможными фазами обострения. Это также свидетельствует о формировании в Украине нового военного мышления, ориентированного на длительную стратегию, а не на «быструю развязку».

