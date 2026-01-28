Гражданское авто уничтожено дроном на трассе под Павлоградом

Дрон на Днепропетровской трассе

28 января 2026 года российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на трассе за Павлоградом в направлении Донецкой области. Об этом сообщил волонтер Денис Христов.



По его словам, удар пришелся прямо в лобовое стекло машины. В результате атаки автомобиль полностью выгорел. Водитель Сергей чудом остался жив.



«Сегодня дрон ударил по гражданскому авто на трассе за Павлоградом в сторону Донетчины. Сергей, водитель, выжил», — сообщил волонтер Денис Христов.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, как на одной из трасс вблизи Днепра российский беспилотник типа «Шахед» совершил полет на предельно низкой высоте — фактически над крышами движущихся автомобилей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»