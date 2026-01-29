Россия и Украина договорились об обмене телами погибших военных

Россия и Украина достигли договоренности о проведении обмена телами погибших военнослужащих. Как сообщили росСМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, обмен запланирован на 29 января.



По имеющейся информации, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров, которые прошли в Абу-Даби. При этом конкретные детали обмена — в частности, количество тел, подлежащих передаче, а также место проведения процедуры, — не разглашаются.



Официальных комментариев по поводу предстоящего обмена на данный момент не поступало. Ни российская, ни украинская стороны публично информацию не комментировали.

Напомним, 23 октября 2025 года в рамках очередной репатриации погибших в Украину были возвращены 1000 тел.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»