Российские беспилотники ночью атаковали поселок под Краматорском: возник масштабный пожар

Последствия атаки на Беленькое. Фото: ГСЧС

Ночью 29 января российские дроны ударили по поселку Беленькое Краматорской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате атаки загорелись частный дом, гараж и три автомобиля.



На месте происшествия спасатели локализовали пожар на площади 170 квадратных метров. Однако из-за угрозы повторного удара были вынуждены прекратить тушение огня.

Напомним, что в ночь с 28 на 29 января армия РФ несколько раз ударила дронами по Краматорской громаде, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко