Гол дончанина Трубина закрепил победу над «Реалом» и вывел его клуб в плей-офф

Анатолий Трубин празднует свой решающий гол за «Бенфику» в матче против «Реала» в Лиге чемпионов. Getty Images/Patricia De Melo Moreira

Голкипер сборной Украины и уроженец Донецка Анатолий Трубин вошёл в историю Лиги чемпионов, забив решающий мяч в матче против мадридского «Реала». Его гол закрепил победу «Бенфики» и обеспечил португальскому клубу выход в плей-офф главного еврокубкового турнира, сообщают «Новости Донбасса».



В заключительном, восьмом туре группового этапа «Бенфике» была необходима исключительно победа над европейским грандом, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. За 10 минут до конца основного времени португальцы вели со счётом 3:2, однако этого результата не хватало для попадания в топ-24 команд по разнице мячей.



Ситуация оставалась напряжённой до последних секунд. Мадридский клуб, несмотря на поражение, продолжал атаковать, а в концовке матча «Реал» остался вдевятером после двух удалений, что привело к значительным паузам и затяжному компенсированному времени.



В решающем эпизоде арбитр назначил штрафной удар в сторону ворот испанцев, и главный тренер «Бенфики» разрешил Трубину подключиться к атаке. После подачи с фланга украинский вратарь выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку — 4:2.

Этот гол стал историческим: Анатолий Трубин стал первым вратарём в истории еврокубков, который забил гол мадридскому «Реалу» в официальном матче.