Российские войска продвинулись в Волчанске и под Северском – DeepState
29 января 2026, 11:38

Продвижение российской армии в Волчанске. Фото: карта DeepState Продвижение российской армии в Волчанске. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в городе Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также оккупанты продвинулись возле сел Дроновка и Пазено на Донетчине.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 14 раз, в частности в районе Волчанска, на Славянском – Силы обороны Украины отбили шесть штурмов.

Напомним, что в Донецкой области российские войска пытаются и проникнуть в Лиман, и обойти город.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

