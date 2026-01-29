Российские войска продвинулись в Волчанске и под Северском – DeepState

Продвижение российской армии в Волчанске. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в городе Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись возле сел Дроновка и Пазено на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 14 раз, в частности в районе Волчанска, на Славянском – Силы обороны Украины отбили шесть штурмов.

Напомним, что в Донецкой области российские войска пытаются и проникнуть в Лиман, и обойти город.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко