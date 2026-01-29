Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российская армия пытается накапливать силы в центре Мирнограда – ВСУ
29 января 2026, 11:58

Российская армия пытается накапливать силы в центре Мирнограда – ВСУ

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

В Донецкой области 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ продолжает проводить поисково-ударные действия в городе Мирноград и на его окраинах. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

По словам военных, там оперативная ситуация остается сложной.

«Оккупанты не оставляют попыток накопления в центре города, где продолжаются стрелковые бои. Кроме малых пехотных групп, враг иногда пытается применять легкие транспортные средства для быстрого прорыва вглубь населенного пункта», – рассказали в 79-й ОДШБр.

Напомним, что в Донецкой области российские войска пытаются и проникнуть в Лиман, и обойти город.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

