Переговоры по Украине зашли в тупик из-за Донецкой области — Рубио
29 января 2026, 12:05

Переговоры по Украине зашли в тупик из-за Донецкой области — Рубио

В рамках мирных переговоров по Украине продолжается активная работа по урегулированию территориального вопроса Донецкой области, однако именно он остается самым сложным и чувствительным элементом диалога. Об этом в среду заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет Reuters.

По его словам, переговоры при посредничестве Соединенных Штатов направлены на прекращение войны России против Украины, однако донецкий вопрос остается «ключевым нерешенным разногласием», которое «очень трудно» согласовать. Рубио подчеркнул, что без компромисса по этому пункту достижение всеобъемлющего соглашения остается проблематичным.

Как отмечает Reuters, Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва намерена силой установить контроль над всем Донбассом в случае, если Киев не согласится на его передачу в рамках мирного соглашения. В настоящее время российские войска контролируют около 90% территории Донбасса, частью которого является Донецкая область.

Требование Кремля о передаче Украине оставшихся примерно 20% Донецкой области — территории площадью около 5 тысяч квадратных километров — стало одним из главных препятствий на пути к соглашению. При этом большинство государств мира продолжают признавать Донецкую область неотъемлемой частью Украины.

Глава американской дипломатии также сообщил, что США могут принять участие в последующих раундах переговоров по Украине. При этом спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, участвовавшие в предыдущих переговорах в Абу-Даби в минувшие выходные, в следующей встрече участвовать не будут.

Переговоры, состоявшиеся в Абу-Даби, включали редкую очную встречу представителей России и Украины, однако завершились без подписания каких-либо договоренностей. Несмотря на это, обе стороны заявили о готовности продолжать диалог.

По словам американского чиновника, общавшегося с журналистами, следующий раунд обсуждений ожидается в предстоящее воскресенье, также в Абу-Даби.
Отдельно Рубио прокомментировал вопрос гарантий безопасности для Украины. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что с американской стороны такие гарантии уже согласованы.

«Думаю, можно утверждать, что с нашей стороны они согласованы. Очевидно, здесь играет роль и российская составляющая. И, конечно же, любые гарантии безопасности вступят в силу после окончания конфликта», — заявил госсекретарь США.

Напомним, геолокационные кадры, опубликованные 28 января Институтом изучения войны, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в северо-западной части города Покровска.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Донбасс Донецкая область
Прочее
мирное урегулирование территориальный вопрос
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
