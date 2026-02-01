Дрон атаковал автобус под Павлоградом, погибли 15 шахтеров

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате атаки российского беспилотника погибли 15 человек, еще семеро получили ранения. Удар пришелся рядом со служебным автобусом ДТЭК «Павлоградуголь», который перевозил шахтеров на смену.



Как сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, беспилотник взорвался в непосредственной близости от транспорта с людьми.



«Враг попал БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе», — написал он в своем Telegram-канале.



Дополнительные подробности озвучил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он уточнил, что целью атаки стало угледобывающее предприятие, а также автобус, который осуществлял посменный трансфер шахтеров.



По его данным, российские войска применили сразу четыре дрона-камикадзе типа «Шахед».

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что армия РФ нанесла удар по родильному дому в Запорожье.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»



