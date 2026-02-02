Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море

Фото автора

2 февраля 2026 года в акватории Азовского моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Сейсмическое событие произошло около полудня.



По данным наблюдений, эпицентр находился напротив Керченского полуострова, в западной части Азовского моря. Очаг залегал на глубине около 10 километров, что обусловило ощутимые колебания на значительной территории.



Подземные толчки почувствовали жители Крыма, а также Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Наиболее заметными колебания были в многоэтажных домах, где люди отмечали раскачивание предметов и вибрацию стен.



Сообщений о разрушениях инфраструктуры или пострадавших не поступало. Специалисты отмечают, что район Азовского моря относится к сейсмоактивным зонам, поэтому подобные землетрясения считаются характерными для территории.

Напомним, Служба безопасности Украины поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н перед подрывом подлодки в порту города Новороссийск РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»