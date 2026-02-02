Артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК «Бук» на фронте

Военные 43-й Отдельной Артиллерийской Бригады имени гетмана Тараса Трясила уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Бук».
«После попадания случился настоящий фейерверк: сдетонировал боекомплект», — отметили артиллеристы.
За прошедшие сутки общие потери российских оккупантов составили 850 человек.
Также украинские военные уничтожили два танка, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 1083 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 146 единиц автомобильной и две единицы специальной техники врага.
