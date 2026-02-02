Российский авиаудар в Алексеево-Дружковке унес жизни отца и сына

Фото: Нацполиция Украины

Российская авиационная бомба разрушила жилой дом в поселке Алексеево-Дружковка. В результате удара погибли отец и сын, еще трое членов семьи получили ранения.



Как сообщает полиция Донетчины, атака произошла ночью, 2 февраля, около 00:17. По жилому дому, где проживала семья из пяти человек, была сброшена авиабомба «ФАБ-250».

Вследствие взрыва погибли 44-летний мужчина и его 23-летний сын. Под завалами также находились другие члены семьи. Ранения получили 42-летняя женщина, а также двое детей — 16-летняя девушка и 11-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.



Известно, что семья была эвакуирована в Одесскую область в ноябре 2025 года, однако в декабре вернулась в родной дом. Правоохранительные органы задокументировали произошедшее как военное преступление со стороны Российской Федерации.

Напомним, за сутки РФ нанесла более полторы тысячи авиаударов, обстрелов из РСЗО и дронами по Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»