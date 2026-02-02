Мариупольцев с психиатрическими расстройствами отправляют в Макеевку: стационар в городе не работает

Во временно оккупированном Мариуполе пациенты с острыми психиатрическими состояниями вынуждены получать стационарную помощь в Макеевке — в самом городе психиатрическая больница на улице Пашковского, 4 до сих пор не работает. Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах и изданию 0629.com.ua.



Как пишет 0629.com.ua, родственники пациентов жалуются на дополнительные расходы, сложную логистику и невозможность регулярно навещать близких. По их словам, проблема особенно тяжелая для семей, которые уже находятся в сложных жизненных условиях.



«Когда отремонтируют психиатрическую больницу на Пашковского, 4? Всех остро нуждающихся отправляют в Макеевку. А для родственников это проблема», — пишут мариупольцы.



Лишь после общественного резонанса оккупационная администрация заявила, что учреждение «находится в стадии восстановления» с 2023 года, а работы выполняет ППК «Единый заказчик».



Конкретные сроки завершения ремонта не называются. При этом представители оккупационных властей утверждают, что «койко-места есть для всех нуждающихся» в рамках группировки «ДНР».



Мариупольская психиатрическая больница №7 была повреждена во время российских обстрелов в 2022 году. По данным Mariupol Destruction and Victims, тогда погибли 22 пациента. Единственным врачом, остававшимся с больными до эвакуации, был Павел Светличный, который позже рассказал о событиях начала оккупации.



Издание отмечает, что аудит Счетной палаты РФ выявил серьезные нарушения в работе ППК «Единый заказчик»: при почти 100% «освоении» средств реальные результаты восстановления объектов, включая Мариуполь, существенно не соответствовали отчетам.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»