Рекорд за месяц: сколько авиабомб РФ сбросила по Украине в январе

Сброс КАБа на Константиновку.

Российская армия в январе установила новый месячный максимум по количеству примененных авиабомб против Украины. В течение 31 дня войска РФ использовали 5717 авиабомб типа ФАБ с модулями УМПК, что стало самым высоким показателем за весь период фиксации таких атак.



Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная аналитическим Telegram-каналом «Око Гора ✙» на основе данных Генерального штаба ВСУ.



Согласно подсчетам, среднесуточная интенсивность авиаударов в январе достигла 184 применений, что на 26% больше, чем в предыдущем месяце. Для сравнения, в декабре российские войска применили 4554 авиабомбы, а средний показатель составлял 147 ударов в сутки.

В январе среднесуточная интенсивность авиаударов составила 184 единицы.

Таким образом, только за месяц суточная нагрузка со стороны российской авиации выросла еще на 37 авиабомб, что указывает на дальнейшую ставку РФ на массированное использование авиационных средств поражения на фронте и в прифронтовых районах Украины.

Ранее сообщалось, что вечером и ночью Краматорская громада оказалась под серией комбинированных атак со стороны российских войск.