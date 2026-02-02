ВСУ поразили два пункта управления россиян в поселке Кураховка Донецкой области

В ночь на 2 февраля украинские военнослужащие нанесли серию результативных ударов по объектам россиян на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«В районе Кураховки (оккупированный поселок в Донецкой области) поражены два пункта управления противника: полкового и дивизионного уровней. В том же районе зафиксировано попадание в склад боеприпасов, обеспечивавший подразделения захватчиков», — говорится в сообщении.



Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления БПЛА в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области. Потери оккупантов уточняются.



Ранее мы писали, что под ударами украинских защитников оказались ремонтная база, пункты управления БпЛА и другие военные объекты противника на временно оккупированной части Украины

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

