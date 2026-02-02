Спасатели Донетчины подвезли 65 тысяч литров технической воды в Дружковку

Фото: ГСЧС Донецкой области

Спасатели Донецкой области продолжают подвоз технической воды в прифронтовые громады, несмотря на постоянную угрозу безопасности.



Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области, сотрудники службы ежедневно остаются там, где их помощь необходима больше всего.



В течение минувших выходных спасатели обеспечили подвоз технической воды к объектам жизнеобеспечения города Дружковка. В общей сложности было доставлено 65 000 литров воды, необходимой для стабильной работы критической инфраструктуры.



В ГСЧС подчеркивают, что спасатели Донетчины ежедневно работают в сложных условиях, чтобы громады имели самое необходимое и чувствовали поддержку в самые тяжелые времена.

Напомним, за сутки РФ нанесла более полторы тысячи авиаударов, обстрелов из РСЗО и дронами по Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»