Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ перебрасывает Ту-95МС с «Украинки»: подготовка к удару
02 февраля 2026, 16:46

РФ перебрасывает Ту-95МС с «Украинки»: подготовка к удару

Стратегический бомбардировщик Ту-95 во время подготовки к запуску ракет. Стратегический бомбардировщик Ту-95 во время подготовки к запуску ракет.

Россия начала масштабную передислокацию стратегической авиации с аэродрома «Украинка» в Амурской области. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs и данные мониторинговых ресурсов, отслеживающих перемещения авиации ВКС РФ, сообщают «Новости Донбасса».

Зафиксирован перелёт как минимум семи бортов Ту-95МС на аэродромы «Энгельс-2», «Оленья», «Дягилево» и «Белая». Часть самолётов остаётся в воздухе или пока не идентифицирована из-за ограниченного качества спутниковых изображений.

По состоянию на 2 февраля, 05:00, на аэродроме «Украинка» находились до 30 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, шесть Ту-160, три самолёта-заправщика Ил-78М и один разведывательный Ил-20М. В настоящее время количество самолётов на стоянках заметно сократилось.

Источник: Planet Labs. Аэродром «Украинка» (Амурская область, РФ), 2 февраля 2026 года. На стоянках зафиксированы Ту-95МС, Ту-160, Ил-78М и Ил-20М.

Мониторинговые каналы отмечают, что активная передислокация стратегической авиации может указывать на завершающую фазу подготовки России к новому массированному ракетному удару по Украине.

Эксперты также не исключают, что перед пусками крылатых ракет РФ может применить баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Ранее из-за российских атак без электроснабжения остались потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях, а в Минэнерго заявили о фактическом завершении так называемого «энергетического перемирия».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Россия
Прочее
ТУ-22М3 Ту-95МС Подготовка к ракетному удару Ту-160 ВКС РФ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
17:39
В группировке «ДНР» запретили публикацию последствий атак дронов ВСУ
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
19:16
Более тысячи пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ (обновлено)
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
все новости
17:17
Российские войска продвинулись под Торецком и Часовым Яром – DeepState
16:55
Мариупольцев с психиатрическими расстройствами отправляют в Макеевку: стационар в городе не работает
16:46
РФ перебрасывает Ту-95МС с «Украинки»: подготовка к удару
16:27
Спасатели Донетчины подвезли 65 тысяч литров технической воды в Дружковку
16:20
Войска России из артиллерии ударили по Константиновке, есть раненая
16:12
Российский беспилотник ударил по рынку в Харькове: есть раненые
15:59
ВСУ поразили два пункта управления россиян в поселке Кураховка Донецкой области
15:51
Рекорд за месяц: сколько авиабомб РФ сбросила по Украине в январе
14:40
Артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК «Бук» на фронте
14:37
Российский авиаудар в Алексеево-Дружковке унес жизни отца и сына
14:04
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море
14:00
Су-27 поразил скопление врага GBU-62 на Донетчине
13:33
Россия вновь атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине
13:08
«Энергетическое перемирие» завершилось. Россия возобновила удары по украинской энергетике
13:06
Дрон армии РФ атаковал мирных жителей Запорожья
13:00
В Германии арестовали группу за тайные поставки для РФ
12:35
Возле Покровска FPV-дроны остановили ДРГ оккупантов и освободили украинских военных
12:21
Трагедия в Орске: погибли курсанты и инструктор СПбГУ ГА
12:02
За сутки РФ нанесла более полторы тысячи авиаударов, обстрелов из РСЗО и дронами по Донецкой области
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
все новости
ВИДЕО
Уничтоженный ЗРК «Бук» россиян. Артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК «Бук» на фронте
02 февраля, 14:40
Момент удара GBU-62 по скоплению российских войск. Су-27 поразил скопление врага GBU-62 на Донетчине
02 февраля, 14:00
Возле Покровска FPV-дроны остановили ДРГ оккупантов. Фото: скриншот Возле Покровска FPV-дроны остановили ДРГ оккупантов и освободили украинских военных
02 февраля, 12:35
Сгоревший автомобиль в Черкассах после ночной атаки российских БПЛА. Фото: ГСЧС Черкасской области. Спасатели показали последствия атаки РФ на Черкасскую область
02 февраля, 10:44
Россия ударила по родильному дому в Запорожье. Фото: ЗОВА Армия РФ нанесла удар по родильному дому в Запорожье
01 февраля, 14:59
Россия нанесла авиаудар по Славянску. Фото: Вадим Лях Армия РФ нанесла авиаудар по Славянску
01 февраля, 12:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор