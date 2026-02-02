РФ перебрасывает Ту-95МС с «Украинки»: подготовка к удару

Стратегический бомбардировщик Ту-95 во время подготовки к запуску ракет.

Россия начала масштабную передислокацию стратегической авиации с аэродрома «Украинка» в Амурской области. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs и данные мониторинговых ресурсов, отслеживающих перемещения авиации ВКС РФ, сообщают «Новости Донбасса».



Зафиксирован перелёт как минимум семи бортов Ту-95МС на аэродромы «Энгельс-2», «Оленья», «Дягилево» и «Белая». Часть самолётов остаётся в воздухе или пока не идентифицирована из-за ограниченного качества спутниковых изображений.



По состоянию на 2 февраля, 05:00, на аэродроме «Украинка» находились до 30 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, шесть Ту-160, три самолёта-заправщика Ил-78М и один разведывательный Ил-20М. В настоящее время количество самолётов на стоянках заметно сократилось.

Источник: Planet Labs. Аэродром «Украинка» (Амурская область, РФ), 2 февраля 2026 года. На стоянках зафиксированы Ту-95МС, Ту-160, Ил-78М и Ил-20М.

Мониторинговые каналы отмечают, что активная передислокация стратегической авиации может указывать на завершающую фазу подготовки России к новому массированному ракетному удару по Украине.



Эксперты также не исключают, что перед пусками крылатых ракет РФ может применить баллистические ракеты и ударные беспилотники.



Ранее из-за российских атак без электроснабжения остались потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях, а в Минэнерго заявили о фактическом завершении так называемого «энергетического перемирия».