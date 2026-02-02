Российские войска продвинулись под Торецком и Часовым Яром – DeepState

Продвижение россиян под Торецком и Часовым Яром. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи города Торецк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись возле села Ступочки на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 11 раз, на Краматорском – Силы обороны Украины отбили один штурм.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко