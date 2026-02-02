ВСУ ликвидировали актера известных российских сериалов Николая Ткаченко, который воевал против Украины

Российский актер Николай Ткаченко, который воевал против Украины. Фото: российские СМИ

В январе на фронте в Украине погиб российский актер театра и кино Николай Ткаченко. Об этом сообщил ряд российских СМИ, в том числе со ссылкой на мать Ткаченко.



По словам его матери, актер подписал контракт с оккупационной армией 10 июня 2025 года и с тех пор находился на передовой. Служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии ВС РФ.



Известность Ткаченко получил благодаря своим ролям в российских телесериалах «Универ» и «СашаТаня».

Напомним, что ВСУ ликвидировали бывшего российского «журналиста» Николая Чигасова, который воевал против Украины под городом Северск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко