В ВСУ рассказали, какую часть Мирнограда контролируют украинские войска

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

В Мирнограде Донецкой области украинские подразделения контролируют северную часть города. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, российская армия усиливает давление на северную часть города.



«В центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом. Проводятся поисково-ударные действия Сил обороны Украины, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков. Украинские подразделения обпеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы», – рассказали в ГВ «Восток».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко