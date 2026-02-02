В Часовом Яре российская армия бросает в бой штурмовые группы, пользуясь туманами и снегопадами – ВСУ

Оккупанты в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

В течение недели наблюдается ухудшение погоды в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.



По словам военных, пользуясь туманами и снегопадами, россияне бросают в бой штурмовые группы.



«Противник наносит удары реактивной артиллерией, применяет квадроциклы и наземные дроны. Несмотря на усложнение видимости, воины 24-й бригады вместе с дружественными подразделениями продолжают обнаруживать и уничтожать оккупантов», – отметили в бригаде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко