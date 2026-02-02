Украинская армия продвинулась под Северском – ISW

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
02 февраля 2026, 21:03

ВСУ недавно продвинулись на Славянском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 января, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в восточной части села Резниковка Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 12 штурмов.

Напомним, что ВСУ ликвидировали актера известных российских сериалов Николая Ткаченко, который воевал против Украины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

