Украинская армия продвинулась под Северском – ISW

Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Славянском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 31 января, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в восточной части села Резниковка Донецкой области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 12 штурмов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко