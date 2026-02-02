Российские дроны дважды атаковали Краматорскую громаду: под удар попал дом, поврежден автомобиль

Последствия атаки на Краматорскую громаду. Фото: Краматорская ГВА

2 февраля в 09:50 российские захватчики FPV-дроном на оптоволокне ударили по частному сектору в Краматорской громаде Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



В результате атаки поврежден автомобиль.



В 14:00 FPV-дрон на оптоволокне ударил по дому в частном секторе.



Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что 2 февраля российский беспилотник ударил по рынку в Харькове, в результате чего есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко