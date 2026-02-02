В ВСУ опровергли информацию о продвижении российских войск под Торецком и Часовым Яром

Ситуация под Торецком и Часовым Яром. Фото: карта DeepState

Армия РФ сосредоточила дополнительные резервы и пыталась продвинуться вблизи города Торецк и села Ступочки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, захватчики успеха не имели.



«Подразделения Сил обороны Украины держат определенные рубежи обороны. По местам сосредоточения живой силы оккупантов и их логистических путях наносится систематическое огневое поражение с применением подразделений ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем», – сказали в ГВ «Восток».

Напомним, что 2 февраля аналитики DeepState заявили о продвижении ВС РФ возле Торецка и Ступочек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко