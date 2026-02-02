ВСУ провели уникальную операцию и впервые уничтожили систему «Солнцепек» на территории России

Детонация боекомплекта системы «Солнцепек» в Белгородской области. Фото: кадр из видео

Батальон беспилотных систем «Булава» 72-й механизированной бригады ВСУ провел уникальную операцию и впервые уничтожил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» на российской территории – в Белгородской области. Об этом сообщили в подразделении.



По системе было четыре попадания FPV-дронов, после чего произошла детонация боекомплекта. В результате полностью уничтожен «Солнцепек» стоимостью более 10 миллионов долларов.



«ТОС-1А – один из самых жестоких образцов российского вооружения. Система, предназначенная для уничтожения укреплений и живой силы термобарическими боеприпасами. Теперь эта «машина смерти» – куча металлолома, уничтоженная украинскими операторами FPV», – отметили в 72-й ОМБр.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко