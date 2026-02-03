Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия массированно обстреляла Украину ракетами и дронами. ПВО сбила 450 целей
03 февраля 2026, 09:51

Россия массированно обстреляла Украину ракетами и дронами. ПВО сбила 450 целей

ПВО сбила 450 целей. Фото: Википедия ПВО сбила 450 целей. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 3 февраля массированно атаковала Украину с помощью ракет разных типов и БПЛА. Всего они применили 521 цель. Противовоздушная оборона сбила 18 ракет и 412 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Как отмечается, РФ запустила 4 ракеты «Циркон»/«Оникс» (район пуска из Крыма), 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская область и Крым), 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской области), 28 крылатых ракет «Х-101/Искандер-К» (акватория Каспийского моря, Курской области), 450 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 300 из них — «шахеды».

Основные направления удара — Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.

Противовоздушная оборона сбила 450 целей — 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:



- 4 ракеты «Циркон»/«Оникс»;

- 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

- 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;

- 20 крылатых ракет «Х-101/Искандер-К»;

- 412 ударных БПЛА различных типов.

Кроме того, зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударного БПЛА в 27 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 17 локациях. Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.

Ранее мы писали, что три человека пострадали в результате ночной российской атаки на Киев 3 февраля. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

