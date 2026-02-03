Армия РФ 17 раз обстреляла Николаевку, Славянск, Покровский район Донецкой области

Донецкая область под российскими обстрелами. Фото: Вадим Филашкин

По состоянию на утро 3 февраля оперативная обстановка в Донецкой области остается напряженной. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.



В Покровском районе в результате обстрелов повреждены жилые дома в ряде населенных пунктов. В селе Надия Криворожской громады пострадали частные домовладения.

В Золотом Колодце Шаховской громады повреждены семь домов, в Ивановке — шесть, в Грузском и Торецком — по два дома. В Краматорском районе зафиксированы человеческие жертвы и разрушения инфраструктуры.



В Николаевке один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены жилой дом, два автомобиля и участок теплотрассы. В Малиновке полностью разрушен дом.

В Славянске повреждены три частных дома, многоэтажное здание и автомобиль. В Александровке и Дружковке пострадало по одному дому. В Бахмутском районе в селе Резниковка Сиверской громады поврежден жилой дом.



Всего за минувшие сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1357 человек, среди них — 52 ребенка.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России общее число погибших среди гражданского населения Донетчины достигло 3 999 человек.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»