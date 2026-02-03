Российская атака повредила «Зал славы» музея в Киеве

Последствия обстрелов РФ.

Во время последней ракетно-дроновой атаки 3 февраля в Киеве пострадал «Зал славы» Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Экспозиция, являющаяся памятником науки и техники местного значения, получила значительные повреждения.

На месте работают специалисты музея, полиция и технические службы: фиксируются последствия атаки и проводится первичная оценка ущерба. Заместитель Министра культуры Иван Вербицкий подчеркнул, что приоритет — безопасность пространства и подготовка к восстановлению мемориала.



По словам Министра культуры Украины Татьяны Бережной, это уже второй случай повреждения музея в результате российских атак.

«В Украине повреждено более 1 680 памятников культурного наследия, их восстановление продолжается при поддержке международных партнеров», — отметила Бережная.