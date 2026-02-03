Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Дружковке приостановили водоснабжение из-за аварийного отключения электроэнергии
03 февраля 2026, 10:59

В Дружковке приостановили водоснабжение из-за аварийного отключения электроэнергии

Воды в Дружковке не будет 3 февраля. Фото: Дружковская ГВА Воды в Дружковке не будет 3 февраля. Фото: Дружковская ГВА

Во вторник, 3 февраля, в городе Дружковка Донецкой области отсутствует водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.

«В связи с аварийным отключением электроэнергии, водоснабжение в г. Дружковка было временно приостановлено. 03.02.2026 утренней подачи воды в г. Дружковка не будет. До восстановления», — говорится в сообщении.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что у жителей Дружковки начал появляться газ, а также стали нагреваться батареи центрального отопления. В частности, пишут, что газоснабжение к полудню 31 января восстановлено в некоторых районах города.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Дружковка Донецкая область
Прочее
Вода
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
