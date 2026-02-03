ВСУ поразили станцию РЭБ российских оккупантов на захваченной Донетчине

Станция радиоэлектронной борьбы оккупантов атакована Силами обороны

Силы обороны в ночь на 3 февраля нанесли огневое поражение по ряду военных объектов российских оккупантов. В частности, под удар попала станция радиоэлектронной борьбы захватчиков в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе населенного пункта Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе поселка Комыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российских захватчиков.



Кроме того, в районе Хлеборобного Запорожской области поражено сосредоточение живой силы россиян.



Ранее мы писали, что под ударами украинских защитников оказались ремонтная база, пункты управления БпЛА и другие военные объекты противника на временно оккупированной части Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

