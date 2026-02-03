Впервые БПЛА «Гербера» использовали как носитель FPV-дрона

Украинские специалисты зафиксировали первый случай применения беспилотника «Гербера» в качестве платформы для FPV-дрона. Об этом сообщил эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



Сам дрон пока не найден, поэтому неизвестно, был ли он ударным или разведывательным. По словам эксперта, пока рано говорить о масштабах использования этой тактики, однако факт требует внимания.



Ранее сообщалось, что российские войска начали активно использовать беспилотники на сверхмалой высоте в режиме ручного управления, что позволяет обходить системы ПВО и приближаться к целям незаметно.