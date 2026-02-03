Управленцы из Мариуполя возглавили коммунальные предприятия Николаева

Фото из открытых источников

В Николаеве сразу несколько руководящих должностей в коммунальном секторе заняли выходцы из Мариуполя. Речь идет как минимум о четырех управленцах, ранее работавших в коммунальных структурах города Донецкой области.



На эту тенденцию первой обратила внимание представитель Института массовой информации по Донецкой области Юлия Гаркуша.



По ее данным, в настоящее время в Николаеве работают: директор КП «Николаевские парки» Дмитрий Чучмай; директор КП «Николаевпастранс» Дмитрий Даниленко; директор КП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов; глава Николаевской ТЭЦ Дмитрий Мирошниченко.

Согласно информации из открытых источников, все они ранее занимали руководящие или профильные должности в коммунальных предприятиях Мариуполя.

Так, Дмитрий Чучмай до апреля 2021 года возглавлял ККП «Мариупольавтодор». Дмитрий Даниленко до 2022 года работал начальником автотранспортного управления ККП «Мариупольтеплосеть».



Геннадий Изюмов с лета 2016 по сентябрь 2019 года был директором КП «Мариупольводоканал». Дмитрий Мирошниченко также занимал руководящую должность в коммунальных структурах Мариуполя, но конкретные детали его предыдущей работы в доступных источниках не уточняются.



Все перечисленные руководители работали в схожих сферах — транспорте, благоустройстве, теплоснабжении и водоканале — и имели практику управления крупными коммунальными предприятиями в промышленном городе.



После начала полномасштабной войны эти специалисты переехали на подконтрольные Украине территории. В условиях кадрового дефицита, разрушенной инфраструктуры и необходимости быстро стабилизировать работу коммунальных служб украинские города объективно заинтересованы в управленцах с готовым опытом кризисного администрирования и знанием специфики муниципального хозяйства.

Переход мариупольских управленцев в николаевские коммунальные предприятия выглядит обусловленным сочетанием профессионального бэкграунда, военных обстоятельств и потребности в квалифицированных кадрах.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»