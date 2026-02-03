РФ впервые за долгое время запускала Х-101 с Каспия — Tracking

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
03 февраля 2026, 16:36

В ночь на 3 февраля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины с применением стратегической авиации. В атаке участвовали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, вылетавшие с авиабаз «Оленья», «Шайковка» и «Дягилево».

Об этом сообщил Telegram-канал Tracking, который отслеживает полёты стратегической авиации РФ.

По данным источника, пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из акватории Каспийского моря — впервые за продолжительный период.



Отмечается, что особенностью атаки стало массовое применение баллистических ракет — всего зафиксировано 32 пуска. Кроме того, российские войска во второй раз использовали сверхзвуковые ракеты Х-22/Х-32 (7 единиц), а также гиперзвуковые ракеты «Циркон» (4 единицы), в том числе по Киевской области.

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент перехвата одной из ракет «Циркон» американским зенитным ракетным комплексом Patriot.

