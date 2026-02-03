«Шахед» попал в пятиэтажный дом в Харькове: выгорели верхние этажи, пострадали семь человек

Последствия удара по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Днем 3 февраля дрон-камикадзе «Шахед» ударил по Салтовскому району Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



БПЛА попал в пятиэтажный дом. Выгорели три верхних этажа. Жители верхних этажей спаслись.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате атаки пострадали пять человек.



Обновлено. Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло около семи человек – пять женщин и двое мужчин.



Все в состоянии средней тяжести.



«Шахед» попал на уровне пятого этажа. Огонь распространился на второй этаж, могли быть повреждены перекрытия дома.

Напомним, что 3 февраля российский дрон атаковал город Краматорск на Донетчине, в результате чего под удар попал автомобиль.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко