Украинская армия восстановила положение в Купянске – DeepState

Продвижение украинских войск в Купянске. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины восстановили положение в городе Купянск Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В то же время российские войска продвинулись вблизи поселка Удачное, сел Гришино и Приволье на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки оккупанты атаковали шесть раз, на Краматорском – один, на Покровском – украинская армия отбила 48 штурмов, в частности вблизи Удачного и Гришино.

Напомним, что 2 февраля аналитики ISW сообщили о продвижении украинские войск под городом Северск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко