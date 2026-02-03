Россия нанесла удар по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, еще восемь человек ранены

Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Вечером 3 февраля российские войска ударили по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



Оккупанты ударили тогда, когда люди возвращались домой.



В результате атаки погибли 18-летние парень и девушка, еще восемь человек получили ранения, среди них два ребенка. Девочка 15 лет в очень тяжелом состоянии.



Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко рассказала, что на месте удара возник пожар.

Напомним, что днем 3 февраля «Шахед» попал в пятиэтажный дом в Харькове, в результате чего выгорели верхние этажи и пострадали семь человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко