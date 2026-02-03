Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ВСУ рассказали о ситуации вблизи Удачного и Гришино под Покровском
03 февраля 2026, 19:48

В ВСУ рассказали о ситуации вблизи Удачного и Гришино под Покровском

Ситуация возле Удачного и Гришино. Фото: карта DeepState Ситуация возле Удачного и Гришино. Фото: карта DeepState

Вблизи поселка Удачное и села Гришино на Донетчине российская армия пыталась действовать малыми пехотными группами с использованием сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».

По словам военных, группы оккупантов вовремя обнаруживаются разведкой и уничтожаются.

«Также были уничтожены остатки российской пехоты, пытавшейся закрепиться на восточных окраинах Гришино после неудачного механизированного штурма и потери боевой техники. Силы обороны Украины задействовали для поражения оккупантов в этом населенном пункте, в том числе, танковое подразделение», – рассказали в ГВ «Восток».

Напомним, что 3 февраля аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян вблизи Удачного и Гришино.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Покровск
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Штурм Пехота ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
17:39
В группировке «ДНР» запретили публикацию последствий атак дронов ВСУ
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
19:16
Более тысячи пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ (обновлено)
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
все новости
20:15
По Белгороду нанесли ракетный удар: город частично без света, сообщают о проблемах с отоплением и водой
19:48
В ВСУ рассказали о ситуации вблизи Удачного и Гришино под Покровском
19:06
Россия нанесла удар по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, еще восемь человек ранены
18:22
Украинская армия восстановила положение в Купянске – DeepState
17:12
Морпехи ВСУ взяли в плен солдата РФ с помощью FPV-дрона
17:10
На Покровском направлении ВСУ танком уничтожили пехоту РФ
16:45
Управленцы из Мариуполя возглавили коммунальные предприятия Николаева
16:36
РФ впервые за долгое время запускала Х-101 с Каспия — Tracking
16:29
«Шахед» попал в пятиэтажный дом в Харькове: выгорели верхние этажи, пострадали семь человек
16:10
Российский дрон атаковал Краматорск: под удар попал автомобиль
15:45
Появилось видео перехвата гиперзвуковой ракеты «Циркон» ЗРК Patriot
15:35
Бригада ДТЭК попала под обстрел в Донецкой области
15:30
Ростислав Шурма готов сотрудничать со следствием — из Германии
15:17
Россияне в Днепре ударили по общежитию для переселенцев
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
14:40
В Киеве более 1000 домов без тепла из-за атаки РФ
14:00
Сегодня я спала в ванной. Снова. Ночь была очень громкой — посол ЕС Матернова
13:48
Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте почтили память погибших защитников Украины
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
13:13
Под Купянск-Узловым взяли в плен солдат РФ, которых отправили для «флаговтыка»
все новости
ВИДЕО
Отключение света в Белгороде. Фото: кадр из видео По Белгороду нанесли ракетный удар: город частично без света, сообщают о проблемах с отоплением и водой
03 февраля, 20:15
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Россия нанесла удар по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, еще восемь человек ранены
03 февраля, 19:06
Захват российского военнослужащего в плен с помощью FPV-дрона. Морпехи ВСУ взяли в плен солдата РФ с помощью FPV-дрона
03 февраля, 17:12
Танк Leopard уничтожил российскую пехоту На Покровском направлении ВСУ танком уничтожили пехоту РФ
03 февраля, 17:10
Последствия удара по Харькову. Фото: Харьковская ОВА «Шахед» попал в пятиэтажный дом в Харькове: выгорели верхние этажи, пострадали семь человек
03 февраля, 16:29
Момент перехвата гиперзвуковой ракеты «Циркон». Появилось видео перехвата гиперзвуковой ракеты «Циркон» ЗРК Patriot
03 февраля, 15:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор