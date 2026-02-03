В ВСУ рассказали о ситуации вблизи Удачного и Гришино под Покровском

Ситуация возле Удачного и Гришино. Фото: карта DeepState

Вблизи поселка Удачное и села Гришино на Донетчине российская армия пыталась действовать малыми пехотными группами с использованием сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, группы оккупантов вовремя обнаруживаются разведкой и уничтожаются.



«Также были уничтожены остатки российской пехоты, пытавшейся закрепиться на восточных окраинах Гришино после неудачного механизированного штурма и потери боевой техники. Силы обороны Украины задействовали для поражения оккупантов в этом населенном пункте, в том числе, танковое подразделение», – рассказали в ГВ «Восток».

Напомним, что 3 февраля аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян вблизи Удачного и Гришино.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко