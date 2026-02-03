По Белгороду нанесли ракетный удар: город частично без света, сообщают о проблемах с отоплением и водой

Вечером 3 февраля нанесли ракетный удар по городу Белгород РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.
В результате атаки в части города пропал свет.
По данным Телеграм-канала «Пепел», под удар попали электроподстанции «Фрунзенская» и «Белгород».
Также местные жители сообщают о проблемах с отоплением, водой и интернетом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ракетный удар по городу и заявил, что есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте.
Напомним, что украинская армия восстановила положение в городе Купянск на Харьковщине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко