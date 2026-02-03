По Белгороду нанесли ракетный удар: город частично без света, сообщают о проблемах с отоплением и водой

Отключение света в Белгороде. Фото: кадр из видео

Вечером 3 февраля нанесли ракетный удар по городу Белгород РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



В результате атаки в части города пропал свет.



По данным Телеграм-канала «Пепел», под удар попали электроподстанции «Фрунзенская» и «Белгород».



Также местные жители сообщают о проблемах с отоплением, водой и интернетом.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ракетный удар по городу и заявил, что есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко