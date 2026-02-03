Российская ракета отклонилась и ударила по складу хранения автотехники полка ВС РФ на оккупированной Донетчине

Последствия удара по российскому складу автотехники в оккупированной Великой Новоселке. Фото: «Досье шпиона»

31 января во время работы российского ЗРК «Бук-М2» одна из ракет отклонилась от траектории и ударила по складу хранения автомобильной техники 1461-го мотострелкового полка ВС РФ в оккупированном поселке Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



Сгорели два автомобиля «УАЗ».



В результате удара два оккупанта получили ранения.

Напомним, что ВСУ провели уникальную операцию и впервые уничтожили систему «Солнцепек» на территории России.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко