Российская ракета отклонилась и ударила по складу хранения автотехники полка ВС РФ на оккупированной Донетчине

31 января во время работы российского ЗРК «Бук-М2» одна из ракет отклонилась от траектории и ударила по складу хранения автомобильной техники 1461-го мотострелкового полка ВС РФ в оккупированном поселке Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».
Сгорели два автомобиля «УАЗ».
В результате удара два оккупанта получили ранения.
Напомним, что ВСУ провели уникальную операцию и впервые уничтожили систему «Солнцепек» на территории России.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко