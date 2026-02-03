Украинские войска не дали российской армии продвинуться вблизи Приволья на Донетчине – ВСУ

На Краматорском направлении российские оккупанты задействовали накопившиеся ранее резервы с целью продвижения вблизи села Приволье. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».
По словам военных, ВС РФ не достигли цели.
«Подразделения Сил обороны Украины держат определенные рубежи. По группам штурмовой пехоты, районам сосредоточения резервов и логистике противника наносится огневое поражение», – отметили в ГВ «Восток».
Напомним, что 3 февраля аналитики DeepState заявили о продвижении российских войск возле Приволья.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко