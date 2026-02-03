Атака на Запорожье: количество раненых возросло, дрон ударил по скоплению людей в спальном районе

Последствия атаки на Запорожье. Фото: полиция

Количество раненых в результате российского удара по Запорожью возросло до 11 человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



Среди пострадавших 15-летння девочка и мальчики 11 и 12 лет. У раненых диагностировали осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.



В пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области рассказали, что ударный беспилотник попал вблизи торгового ряда, где в тот момент находились люди.



Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко уточнила, что удар пришелся по скоплению людей в спальном районе.



Повреждены пять домов, учебное заведение, учреждения здравоохранения и объекты бизнеса.



По данным ГСЧС Украины, на месте удара загорелись четыре автомобиля.



Спасатели потушили пожар.

Напомним, что ранее было известно о двух погибших и восьми раненых в результате атаки на Запорожье. Среди жертв 18-летние парень и девушка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко