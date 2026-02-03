Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Атака на Запорожье: количество раненых возросло, дрон ударил по скоплению людей в спальном районе
03 февраля 2026, 23:14

Последствия атаки на Запорожье. Фото: полиция Последствия атаки на Запорожье. Фото: полиция

Количество раненых в результате российского удара по Запорожью возросло до 11 человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Среди пострадавших 15-летння девочка и мальчики 11 и 12 лет. У раненых диагностировали осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.

В пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области рассказали, что ударный беспилотник попал вблизи торгового ряда, где в тот момент находились люди.

Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко уточнила, что удар пришелся по скоплению людей в спальном районе.

Повреждены пять домов, учебное заведение, учреждения здравоохранения и объекты бизнеса.

По данным ГСЧС Украины, на месте удара загорелись четыре автомобиля.

Спасатели потушили пожар.

Напомним, что ранее было известно о двух погибших и восьми раненых в результате атаки на Запорожье. Среди жертв 18-летние парень и девушка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

