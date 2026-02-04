Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты внутренне перемещенным пенсионерам и на ВОТ

В январе тысячи украинских пенсионеров остались без выплат. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, людях на оккупированных территориях и за границей.

Причиной стало требование Пенсионного фонда до конца 2025 года подтвердить, получают ли переселенцы выплаты от РФ. Однако многих об этом не уведомили, а пенсии прекратили даже тем, кто прошел идентификацию.



Люди жалуются, что в ПФУ не объясняли необходимость отдельного заявления о «неполучении пенсии от РФ», а сроки возобновления выплат не называли. Очереди в отделениях — на месяцы вперед, горячая линия недоступна. Без денег остались и уязвимые категории: ветераны с инвалидностью и дети погибших военных.



По данным ПФУ, на 1 января около 337 тысяч пенсионеров не прошли идентификацию и/или не сообщили об отсутствии выплат от РФ, поэтому им не начислили пенсии.



Общественники подчеркивают: в постановлении Кабмина №299 прямо не указано, что за неподачу такой информации выплаты могут быть остановлены. Кроме того, во время видеоидентификации этот вопрос людям не задавали.



Активисты считают, что остановка выплат происходила выборочно, в том числе по признаку регистрации на оккупированных территориях, без надлежащего информирования.

После встреч с представителями Минсоцполитики и ПФУ фонд заявил о частичном возобновлении выплат, однако, по словам правозащитников, проблема не решена: многие, для кого пенсия — единственный доход, по-прежнему остаются без средств.



Подробнее смотрите в авторском видеоматериале журналистов «Новостей Донбасса»

Напомним, Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты пенсионерам из ТОТ и ВПЛ, которые прошли физическую идентификацию, но не подали заявление о неполучении пенсий от РФ. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»